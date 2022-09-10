ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir baba ile henüz yaşına girmemiş bebeği hayatını kaybetti, kardeşi, eşi ve akrabası yaralandı.

Çorum'daki trafik kazasında baba ile bebeği öldü

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