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Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

12.08.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

ÇORUM (AA) - Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, 500 kontenjanlı yazılımcı kursuna 4 bin 530 kişinin başvurduğunu söyledi.

Kahraman, Ahlatcı Altın Rafinerisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfınca gençlere yönelik 500 kontenjanlı, iş garantili yazılımcı kursu açtıklarını hatırlattı.

Kurs için 1 Haziran-1 Ağustos'ta talep topladıklarını belirten Kahraman, şunları söyledi:

"Kursa bugüne kadar 4 bin 530 talep var. Yani bizim düşündüğümüzün yaklaşık 9 katı talep geldi. Bu taleplerin içinde sıfırdan, hiç bilgisayarla, yazılımla ilgisi olmayan gençlerimizi alıp yazılımcı yapmamız mümkün değil. Yazılımla ilgili altyapısı olan gençlerimizin, konularında ülkemizin en seçkin eğitimcileri, uzmanları ile kurum ve kuruluşlarının destekleriyle otorite haline gelmesini sağlayacak bir altyapıyı oluşturacağız."

Bütün adaylara üç aşamalı eğitim verdikten sonra yeterlilik sınavına tabi tutacaklarını aktaran Kahraman, başarılı olanlarla yüz yüze eğitime devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin yazılımcı altyapısına önemli bir katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Kahraman, "Sadece Çorum için değil, Türkiye için çok önemli bir kursu Çorum'da gerçekleştirmiş olacağız. Sonuçta burada 500 genç hedefliyoruz. Yetiştireceğimiz 500 gencin işi hazır. Her türlü çalışma ortamı, çalışma şartları hazır. Yeter ki gençlerimizi yetiştirelim. Gençlerimizden ücret talep etmiyoruz. Kursiyerlerimizin önemli birer yazılımcı olarak yetişmelerini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

Çorum'daki yazılım kursuna 4 bin 530 başvuru yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Çorum ahlatçı holding

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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