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Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

23.07.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında leblebi yarışması yapıldı.

Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü leblebinin marka değerini ve bilinirliğini artırmak amacıyla Pir Baba Parkı'nda düzenlenen yarışmaya kentteki 20 üreticisi özenle hazırladığı leblebilerle katıldı.

Jüri üyelerinin tat, koku, kıvam ve renk gibi kriterler gözeterek puan verdiği leblebiler arasında en yüksek puanı alan Osman Bodur birinci oldu. Yarışmada Sefa Ahıska ikinci, Ahıska Kuruyemiş üçüncülüğü elde etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarışmada dereceye giren leblebi üreticilerine plaket verdi.

Aşgın, kendisini zaman zaman "nohuta şahsiyet kazandıran beldenin belediye başkanıyım" şeklinde tanıttığını söyledi.

Çorum leblebisinin dünya çapında üne sahip olduğunu ve 2002 yılında coğrafi işaret tescilinin alındığını hatırlatan Aşgın, bazı illerin leblebiye sahip çıkmaya çalıştığını belirterek, "İsimlerini bile saymayacağım. Falanca il, şöyle leblebi, böyle leblebi. Hiç gerek yok. Hiç muhatap almaya bile gerek yok. Çünkü boştan yere reklamını yapmaya bile gerek yok. Çünkü leblebi Çorum ile özdeşleşmiş, Çorum'un kimliği olmuş bir üründür." dedi.

Çorum Belediyesi olarak leblebi helvasının da tescilini aldıklarını bildiren Aşgın, "Leblebi helvası dünyada en iyi Çorum'da yenir. Ne olur ne olmaz, birileri aradan girip, öz malımıza sahip çıkma cüretini gösterebilir. Leblebinin tapusunu daha önce almıştık, tüm dünya bunu tescillemişti. Leblebi helvasının da tescilini aldık. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

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