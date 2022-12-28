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Cristiano Ronaldo'dan sonra bu kez de 'Ramiz Dayı Serdar Dursun!' Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu: 'Daha ölmedik yeğen!'

28.12.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak iki maç aradan sonra kazanmştı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetmişti. Fenerbahçe'nin 3. golünü atan Serdar Dursun, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ağları sarsarken, sevincini Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'SIU' ile yapmıştı. Dursun'dan bu kez de maç sonunda Ezel dizisinde yer alan karakt

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya, bu skorun ardından puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuştu.

İLK KEZ GOLLE BULUŞTU

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Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydeden Serdar Dursun, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de meşin yuvarlağı ilk kez filelerle buluşturmuştu.

TAKIMINI 3-0 ÖNE GEÇİRDİ

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Hatayspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren milli futbolcu, ceza sahası içinde kaptığı top sonrası kaleci Erce Kardeşler'i çalımladı ve boş kaleye yaptığı vuruşla sarı - lacivertlileri 3-0 öne geçirmişti.

GOL SEVİNCİ: SIU!

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Serdar Dursun, attığı golden sonra dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'SIU' sevincini yapmış ve tüm stadyum başarılı futbolcuya eşlik etmişti.

'RAMİZ DAYI SERDAR DURSUN!'

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Sarı - lacivertli futbolcu, maçtan sonra ise efsane dizi Ezel'de Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı "Ramiz Karaeski"nin ünlü repliğiyle bir paylaşım yaptı. Instagram'da gol sevincini paylaşan Dursun, "Daha ölmedik yeğen" notunu düştü. 31 yaşındaki futbolcunun gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu ve bazı futbolseverler, 'Ramiz Dayı Serdar Dursun' yorumlarında bulundu. Serdar Dursun'un Hatayspor'a attığı gol ve sevinç anları ise burada...

İŞTE SERDAR DURSUN'UN O ANLARI

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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