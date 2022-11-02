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Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! 500 milyondan düştü...

02.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adı, futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve kulüp aradığı iddia edilen Portekizli yıldız, takım içerisinde yaşadığı sorunların yanı sıra sosyal medyada da büyük bir problemle karşı karşıya kaldı. 37 yaşındaki futbolcunun Instagram'daki takipçi sayısında yaşanan düşüş gündeme oturdu.

Geçtiğimiz sezonun başında geri döndüğü Manchester United'da istediği ortamı yakalayamayan ve bu sezon yeni teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Cristiano Ronaldo'ya bir şok da sosyal medyadan geldi. Son dönemde adı; Fenerbahçe, Galatasaray ve Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılan Portekizli yıldız Instagram'da büyük bir takipçi kitlesini kaybetti.

RONALDO'YA BİR DARBE DE INSTAGRAM'DAN

500 MİLYONU GEÇEN İLK KİŞİYDİ

500 MİLYONU GEÇEN İLK KİŞİYDİ
Kişilerin fotoğraf ve video paylaştığı uygulama olan Instagram'da 500 milyon takipçiyi geçen ilk kullanıcı olan Cristiano Ronaldo, bu sayıyı koruyamadı.

UYGULAMA ÇÖKTÜ, MİLYONLARCA HESAP SİLİNDİ

UYGULAMA ÇÖKTÜ, MİLYONLARCA HESAP SİLİNDİ
Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 saat boyunca erişim sağlanamayan Instagram'ın yeniden açılması sonrasında milyonlarca hesap askıya alındı ve telefon onaylı olmayanlar platformdan silindi.

EN ÇOK RONALDO ETKİLENDİ

EN ÇOK RONALDO ETKİLENDİ
Bu gelişmenin ardından 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo bir anda büyük bir takipçi kitlesinden oldu ve takipçi sayısı 493 milyona düştü.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Sosyal medyada paylaşım başına yaklaşık 1,5 milyon dolar kazandığı iddia edilen Ronaldo, takipçi sayısında düşüş yaşasa da halen Instagram'ın en çok takip edilen kişisi konumunda bulunuyor.
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Cristiano Ronaldo Manchester United Instagram premier lig yaşında sezon portekizli

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