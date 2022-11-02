Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! 500 milyondan düştü...

Geçtiğimiz sezonun başında geri döndüğü Manchester United'da istediği ortamı yakalayamayan ve bu sezon yeni teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Cristiano Ronaldo'ya bir şok da sosyal medyadan geldi. Son dönemde adı; Fenerbahçe, Galatasaray ve Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılan Portekizli yıldız Instagram'da büyük bir takipçi kitlesini kaybetti.

RONALDO'YA BİR DARBE DE INSTAGRAM'DAN

500 MİLYONU GEÇEN İLK KİŞİYDİ Kişilerin fotoğraf ve video paylaştığı uygulama olan Instagram'da 500 milyon takipçiyi geçen ilk kullanıcı olan Cristiano Ronaldo, bu sayıyı koruyamadı.

UYGULAMA ÇÖKTÜ, MİLYONLARCA HESAP SİLİNDİ Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 saat boyunca erişim sağlanamayan Instagram'ın yeniden açılması sonrasında milyonlarca hesap askıya alındı ve telefon onaylı olmayanlar platformdan silindi.

EN ÇOK RONALDO ETKİLENDİ Bu gelişmenin ardından 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo bir anda büyük bir takipçi kitlesinden oldu ve takipçi sayısı 493 milyona düştü.