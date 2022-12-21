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  4. Cristiano Ronaldo'nun takımını ilan ettiler bile! İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı!

Cristiano Ronaldo'nun takımını ilan ettiler bile! İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı!

21.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı sık sık Galatasaray ile anılan şu an kulüpsüz durumda olan Cristiano Ronaldo için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulunmuştu. Ronaldo'yu takımda görmeyi çok istediğini fakat şu an için maddi gücün yetersiz olduğunu ifade eden Özbek, kapıyı tam olarak kapatmamıştı. Henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Ronaldo için en yüksek teklifin hala masada olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Ronaldo transferi için resmi açıklamayı başkan Dursun Özbek yapmıştı. Bu açıklama sonrasında karamsarlığa kapılan Galatasaray taraftarını bir üzecek haber de İspanyol basınından geldi.

REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYOR

REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYOR

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdüren Ronaldo için Real Madrid defteri tam anlamıyla kapanmış değil. Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Ronaldo'nun menajeri ile görüşme halinde.

EN YÜKSEK TEKLİF HALA ONLARDA

EN YÜKSEK TEKLİF HALA ONLARDA

İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Nassr kulübü 2005 yılına kadar yıllık 200 milyon Euro önerdi. Ronaldo bu teklifi henüz reddetmedi. Düşünme aşamasında olan Ronaldo için Galatasaray seçenekler arasında değil.

GALATASARAYLILAR ÇOK İSTİYOR

GALATASARAYLILAR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray taraftarının çok istediği Ronaldo için kapılar tamamen kapanmış durumda. Al Nassr'ın teklifini kabul etmemesi durumunda Ronaldo'nun Real Madrid'e imza atacağı kesin olarak yazılıyor. Hatta İspanyol basınında yer alan haberde, Ronaldo'nun Real Madrid'in ilk iç saha maçında sahada olacağı konuşuluyor...

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