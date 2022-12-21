Cristiano Ronaldo'nun takımını ilan ettiler bile! İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı!

Galatasaray'da Ronaldo transferi için resmi açıklamayı başkan Dursun Özbek yapmıştı. Bu açıklama sonrasında karamsarlığa kapılan Galatasaray taraftarını bir üzecek haber de İspanyol basınından geldi.
Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdüren Ronaldo için Real Madrid defteri tam anlamıyla kapanmış değil. Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Ronaldo'nun menajeri ile görüşme halinde.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Nassr kulübü 2005 yılına kadar yıllık 200 milyon Euro önerdi. Ronaldo bu teklifi henüz reddetmedi. Düşünme aşamasında olan Ronaldo için Galatasaray seçenekler arasında değil.
Galatasaray taraftarının çok istediği Ronaldo için kapılar tamamen kapanmış durumda. Al Nassr'ın teklifini kabul etmemesi durumunda Ronaldo'nun Real Madrid'e imza atacağı kesin olarak yazılıyor. Hatta İspanyol basınında yer alan haberde, Ronaldo'nun Real Madrid'in ilk iç saha maçında sahada olacağı konuşuluyor...