Cristiano Ronaldo'nun takımını ilan ettiler bile! İspanyollar, Ronaldo'nun ilk maçta sahada olacağını yazdı!

EN YÜKSEK TEKLİF HALA ONLARDA

İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Nassr kulübü 2005 yılına kadar yıllık 200 milyon Euro önerdi. Ronaldo bu teklifi henüz reddetmedi. Düşünme aşamasında olan Ronaldo için Galatasaray seçenekler arasında değil.