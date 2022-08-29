Cristiano Ronaldo, Portekiz'i karıştırdı! İnşa etmek istediği konak için golf kulübünü yıkacak...

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Manchester United'da iyi bir performans gösterse de takımının kötü grafiği sonrasında kulüpten ayrılmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir ekipte mücadele etmeyi hedeflediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun adı, futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM RONALDO

Manchester United'daki geleceği hala belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu, bu kez de Portekiz'de gündem oldu.

FUTBOL HAYATI SONRASINDA...

The Sun'ın haberine göre; Ronaldo, aktif futbolculuk kariyerine noktayı koyduktan sonra ülkesi Portekiz'de yaşayacak. Hayatını burada sürdürmek için Lizbon'da yer alan Quinta da Marinha'da bir konak inşa ettirmek isteyen dünyaca ünlü yıldızın planlamasında problem çıktı.

İNŞAATA ENGEL OLUYOR

Haberde; Ronaldo'nun inşa etmek istediği konağın bulunduğu bölgede bir golf kulübünün yer aldığı ve inşaatın başlamasına engel olduğu ifade edildi.

KULÜBÜ SATIN ALACAK

Cristiano Ronaldo'nun gol kulübünü satın almak için görüşmelerde bulunduğu ve oldukça yüksek bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Dünya futboluna damgasını vurmuş olan ismin, golf kulübünü satın aldıktan sonra yıkarak istediği konağın inşaatına başlayacağı aktarıldı.