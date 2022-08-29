SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo, Portekiz'i karıştırdı! İnşa etmek istediği konak için golf kulübünü yıkacak...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'i karıştırdı! İnşa etmek istediği konak için golf kulübünü yıkacak...

29.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun adı, son dönemde takımdan ayrılacağına dair iddialara karışmıştı. İngiliz kulübünde mutsuz olduğu ve kendisine yeni bir takım baktığı öne sürülen Ronaldo, bu kez de Portekiz'de gündem oldu. Yıldız oyuncunun, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından yaşamını sürdürmek istediği Portekiz'de yaptırmak istediği konağın inşa planlamasında problem çıktı.

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Manchester United'da iyi bir performans gösterse de takımının kötü grafiği sonrasında kulüpten ayrılmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir ekipte mücadele etmeyi hedeflediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun adı, futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM RONALDO

thumbs_b_c_6177fce59c4b26a7e8aae11589385751

Manchester United'daki geleceği hala belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu, bu kez de Portekiz'de gündem oldu.

FUTBOL HAYATI SONRASINDA...

thumbs_b_c_73c5cc462c19afa5f29eb9c68307bb6a

The Sun'ın haberine göre; Ronaldo, aktif futbolculuk kariyerine noktayı koyduktan sonra ülkesi Portekiz'de yaşayacak. Hayatını burada sürdürmek için Lizbon'da yer alan Quinta da Marinha'da bir konak inşa ettirmek isteyen dünyaca ünlü yıldızın planlamasında problem çıktı.

İNŞAATA ENGEL OLUYOR

thumbs_b_c_9475867b4979358e328551e5d744805f

Haberde; Ronaldo'nun inşa etmek istediği konağın bulunduğu bölgede bir golf kulübünün yer aldığı ve inşaatın başlamasına engel olduğu ifade edildi.

KULÜBÜ SATIN ALACAK

thumbs_b_c_96f1fab7411bacbf0052696eb8ec8f79

Cristiano Ronaldo'nun gol kulübünü satın almak için görüşmelerde bulunduğu ve oldukça yüksek bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Dünya futboluna damgasını vurmuş olan ismin, golf kulübünü satın aldıktan sonra yıkarak istediği konağın inşaatına başlayacağı aktarıldı.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Golf son dakika haberler şampiyonlar ligi son dakika haberleri premier lig sezon kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Abdülkadir Ömür için skandal iddia

Abdülkadir Ömür için skandal iddia

Biri geliyor, biri gelmiyor! Galatasaray...

Biri geliyor, biri gelmiyor! Galatasaray...

Kadroya giremeyen oyuncuya Fransız devi talip oldu

Kadroya giremeyen oyuncuya Fransız devi talip oldu

Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu son! Maxi Gomez ile anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'de forvet transferinde mutlu son! Maxi Gomez ile anlaşma sağlandı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.