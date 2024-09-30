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Cristiano Ronaldo tarihe geçip futbolu bırakacak! Portekizli oyuncuyla sözleşme görüşmeleri başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 16:46
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Kariyerine bir süredir Suudi Arabistan'da devam eden 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sözlemesi bu sezon sonu bitiyor. Al Nassr kulübünde mutlu olduğu bilinen ve futbolu Suudi Arabistan'da bırakmaya karar veren Ronaldo, futbol tarihine geçip kariyerini noktalamak istiyor.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekibine transfer olduğu dönem 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. Al Nassr yetkilileriyle sezon ortasına gelmeden görüşmelere başlayan Ronaldo, futbol oynamaya devam etmek istiyor.

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN 'DEVAM' DİYECEK

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Cristiano Ronaldo'nun 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynamak istemesinden dolayı Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hala eskisi kadar formda olan Ronaldo, Suudi Arabistan'da gol krallığını bırakmıyor.

TARİHE GEÇİP BIRAKACAK

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2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde, 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayabilen ilk futbolcu olarak tarihe geçecek Ronaldo, bu rekoru da kırıp futbola veda edecek.

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RONALDO-AL NASSR

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Cristiano Ronaldo Al Nassr FC al nassr
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