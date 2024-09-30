Cristiano Ronaldo tarihe geçip futbolu bırakacak! Portekizli oyuncuyla sözleşme görüşmeleri başladı

Suudi Arabistan ekibine transfer olduğu dönem 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. Al Nassr yetkilileriyle sezon ortasına gelmeden görüşmelere başlayan Ronaldo, futbol oynamaya devam etmek istiyor.

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN 'DEVAM' DİYECEK

Cristiano Ronaldo'nun 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynamak istemesinden dolayı Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hala eskisi kadar formda olan Ronaldo, Suudi Arabistan'da gol krallığını bırakmıyor.

TARİHE GEÇİP BIRAKACAK

2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde, 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayabilen ilk futbolcu olarak tarihe geçecek Ronaldo, bu rekoru da kırıp futbola veda edecek.