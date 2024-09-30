Cristiano Ronaldo tarihe geçip futbolu bırakacak! Portekizli oyuncuyla sözleşme görüşmeleri başladı

Suudi Arabistan ekibine transfer olduğu dönem 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun kontratı sezon sonunda bitiyor. Al Nassr yetkilileriyle sezon ortasına gelmeden görüşmelere başlayan Ronaldo, futbol oynamaya devam etmek istiyor.
Cristiano Ronaldo'nun 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynamak istemesinden dolayı Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Hala eskisi kadar formda olan Ronaldo, Suudi Arabistan'da gol krallığını bırakmıyor.
2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde, 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayabilen ilk futbolcu olarak tarihe geçecek Ronaldo, bu rekoru da kırıp futbola veda edecek.