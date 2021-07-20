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  4. Çukur’un Şahram’ı Sarp Akkaya tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur’un Şahram’ı Sarp Akkaya tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

20.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çukur dizisinde Şahram olarak hayranlarının karşısına çıkan Sarp Akkaya, yeni projesi için imaj değişikliği yaptı. Oyuncunun sosyal medyadan paylaşılan son hali büyük şaşkınlık yarattı.

Çukur dizisinin final bölümlerinde Şahram karakteri olarak hayranlarının karşısına çıkan Sarp Akkaya, yeni projesi için imaj değişikliği yaptı.

Çukur’un final yapmasının ardından 2020 yılında yayın hayatına başlayan Saygı dizisine transfer olan ünlü oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi. Ünlü oyuncunun son halini gören hayranları ise Sarp Akkaya’yı tanımakta zorlandı.

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Bıyıklarını kesen ünlü oyuncunun değişimi sevenlerini şaşkına çevirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkinci sezon çekimlerine geçtiğimiz hafta başlanan Saygı dizisi için imaj değiştiren Sarp Akkaya'nın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Sarp Akkaya Saygı dizisi
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