Çukur’un Şahram’ı Sarp Akkaya tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı

Çukur dizisinin final bölümlerinde Şahram karakteri olarak hayranlarının karşısına çıkan Sarp Akkaya, yeni projesi için imaj değişikliği yaptı.

Çukur’un final yapmasının ardından 2020 yılında yayın hayatına başlayan Saygı dizisine transfer olan ünlü oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi. Ünlü oyuncunun son halini gören hayranları ise Sarp Akkaya’yı tanımakta zorlandı.

Bıyıklarını kesen ünlü oyuncunun değişimi sevenlerini şaşkına çevirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkinci sezon çekimlerine geçtiğimiz hafta başlanan Saygı dizisi için imaj değiştiren Sarp Akkaya'nın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.