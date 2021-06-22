Çukurova'da tıbbi ve aromatik bitki ekim alanı genişliyor

EREN BOZKURT - Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Çukurova'da, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim alanlarının projeler dahilinde genişletilerek bölge çiftçisine yüksek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlamak için geçen yıl Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi'ni hayata geçirdi.

Çalışma kapsamında çiftçiye dağıtılan yaklaşık 850 bin tıbbi ve aromatik bitki fidesi, 8 ilçedeki üreticiler tarafından ekildi.

Özellikle kırsal alanda ekim alanının genişletilmesi amaçlanan tıbbi ve aromatik bitkilerle, Çukurova çiftçisine dar alanda yüksek gelir kazandırılması hedefleniyor.

- "Adana'nın geçmişinde tıbbi ve aromatik bitkilerle bağı var"

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte yaklaşık 500 dekarda tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri kurulduğunu söyledi.

Bu alanlarda fidan dikimlerinin gerçekleştiğini vurgulayan Tekin, bakım ve gelişme aşamalarının devam ettiğini aktardı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin kadın çiftçiler için daha önemli olduğuna dikkati çeken Tekin, "Projelerimizin büyük bir çoğunluğu kadın çiftçilerimizin elinde gerçekleşiyor. Bu projedeki amacımız Adana'daki tıbbi ve aromatik bitkiler algısını değiştirmek. Adana'da da tıbbi ve aromatik bitkilerin olabileceğini ve üretimin daha yoğun bir şekilde yapılacağın sergilemek. Önümüzdeki yıl Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Pozantı ve Aladağ gibi ilçelerimizde hem belediyelerimizle hem de bakanlığımızın verdiği desteklerle bu alanları 3-4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl 500 dönüm olan ekim alanını önümüzdeki yıl bin dönümün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Projenin Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Saimbeyli, ve Feke ilçelerinde uygulandığını kaydeden Tekin, şunları aktardı:

"Bu proje kapsamında melisa, adaçayı, kekik, biberiye, ölmez otu, papatya, tıbbi nane ve buna benzer bitkilerin ekimini gerçekleştirdik. İnşallah bu projede başarılı olacağız. Adana'nın geçmişinde tıbbi ve aromatik bitkilerle bağı var. Bu bağı güçlendirerek tekrar hayata geçireceğiz. Şu an fidelerimiz gelişim aşamasında. İnşallah önümüzdeki yıl fideler geliştikten sonra verim alınmaya başlanacak. Tıbbi ve aromatik bitkiler adından anlaşılacağı gibi özellikle tıpta alternatif olarak kullanılıyor. Ayrıca gıda sanayisinde kullanılıyor. Özellikle bir çok ilacın ham maddesi. Normalde doğada bulunan bu bitkilerin geliştirilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Özellikle de ilaç ve kozmetik sanayisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu tür sektörlerin ana ham maddesidir."

- "Türkiye'de en önemli iller arasında yer alacağına inanıyoruz"

Tekin, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yoğun bir talep olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelimin nedenlerinden birisi de son dönemde salgında ortaya çıkan bağışıklığın doğal kazanılması ve direncin artırılmasına yönelik algının oluşmuş olması. İnsanlar yoğun bir şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda arayış içerisine girdiler. Biz de bu talebi karşılamak üzere arzı oluşturmaya çalışıyoruz. Adana tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Türkiye'de en önemli iller arasında yer alacağına inanıyoruz. Hedefimiz Türkiye'de birinci sıraya yerleşmek. Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda elimizden geldiğince tedariki sağlayacağız."

Tarım ve Orman Bakanlığının tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda desteklerini son derece artırdığını vurgulayan Tekin, "Adana'da geçmişten bugüne doğadan elde edilen tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ve sanayiye kazandırılması için ciddi çalışmalar var. Bu doğal ortamda ve kültürel olarak yetiştirdiklerimizi bir araya getirip daha büyük bir pazar oluşturmak istiyoruz. Amacımız çiftçimizin daha yüksek gelir elde edip, kazancını ve refah seviyesini yükseltmesi, küçük alanlarda daha yüksek gelir elde edecek çiftçilerimize kavuşmak, normalde dekara 300 lira kazanılan yerde kazancı bin liranın üzerine çıkarmak ve çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltmek olacaktır." şeklinde konuştu.

- "Verim beklediğimizden çok iyi"

Çiftçi Sibel Güneş de yaklaşık 20 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirdiklerini aktardı.

Altın otu, adaçayı, melisa, lavanta ve papatya yetiştirdiklerini belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Yöremizde farklı bitkiler yetiştirmek hedefindeyiz. Toprağı çok seviyorum. Pandemi ile birlikte insanlar doğallığa yöneliyor. Organik olsun diye bir aşkla bu işe girdik. Bahçeyi geçen yıl ekmeye başladık. Öncesinde hazırlıklarımız vardı. Geçen yıl 5 dönüm alanda altın otu ektik, denemelerimizi yaptık. Bu yıl sağ olsun Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğümüzün destekleriyle çeşidi artırdık ve 20 dönüme çıktık. Bu yıl yüzde 20 verim almamız gerekirken yüzde 50 verim aldık. Çukurova'nın verimli topraklarında çok güzel oldu. Bu yıl ilk yağ hasadımızı yapacağız. Verim beklediğimizden çok iyi. Yan tarafımızda 20 dönüm daha arazimiz var. Bir sonraki yıl yan taraftaki 20 dönümü de katarak 40 dönümle devam edeceğiz."

