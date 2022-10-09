Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

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