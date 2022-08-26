YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

26.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bölgede bulunan Erdoğan, düzenlenen törenin ardından Milli Park içindeki alana geçti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı Malazgirt cumhurbaskani recep tayyip erdogan diyanet işleri başkanı ali erbaş

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:38
Yatsı
21:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Skandalı böyle görüntüledi! Tek tek tespit etti

Skandalı böyle görüntüledi! Tek tek tespit etti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.