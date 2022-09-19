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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

19.09.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’yi kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

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Anahtar Kelimeler:
Libya Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Yunus el-Menfi

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