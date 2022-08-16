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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

16.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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