Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Manisa Toplu Açılış Töreni"ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin geçmişte toplu iğneyi bile üretemediğini belirten Erdoğan, "Şimdi tüfeklerimiz, elhamdülillah İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı uçaklarımızı üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem ülkesi olan Türkiye'deki yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek, insanları daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettiklerini belirten Erdoğan, depremde yıkılan İzmir, Bergama, Bornova'yı aylar içerisinde yeniden inşa ettiklerini anlattı.

Van, Bingöl depremlerinde yerle yeksan olan her yeri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kütahya Simav'ı biz inşa ettik mi? Bakın Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Ama biz geldik bunları da inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye idi. Biz sulamadan modernizasyona, tohumdan gübreye kadar her alanda aldığımız tedbirlerle tarımsal hasıla da Avrupa'da ilk sıraya, dünyada ilk 10'a çıkarmış bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan alternatifini bulanın toprağını terk edip, geçimini başka işlerde aradığı bir Türkiye idi. Biz siyasi diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde kendi çıkarlarını kararlılıkla savunan, kendi vatandaşlarının güveni, dostlarının umudu haline gelmiş bir Türkiye inşa ettik. İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil barış için varız ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf ederler yok mu? Var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa, 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı?"

Partisinin ana kademesi, kadın kolları ve gençlere "durmak yok" diye seslenen Erdoğan, "Onların iyi dediği Türkiye, kendi sorunlarını çözemediği için bölgesinde ve dünyaya bakamayacak kadar içine kapanmış bir Türkiye idi. Maşallah, şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce 'Manisa bu işi bitirdi' diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? El ele, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren ve hangi alana bakılırsa bakılsın kendi inşa ettikleri Türkiye ile "onların" özlemini duyduğu Türkiye arasındaki devasa farkın görülebileceğini vurgulan Erdoğan, "Merhum Özal'ın deyimiyle, çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten dahi aciz olanların bu ülke verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var, ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır." diye konuştu.

Alandakilere "Yapar mıyız?" diye soran Erdoğan, "Manisa, öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Hazır mıyız? Manisa 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Manisa, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Manisa, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Manisa, bu utlu mücadele de yanımızda mısın? Rabbim hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

- "Son 20 yılda Manisa'ya 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin konuşup, yuvarlak laflarla vaatlerde bulunduğuna işaret ederek, kendi farklarının yaptıkları eser, hizmet ve yatırımlarla konuşmaları olduğunu vurguladı.

Sadece Manisa'ya kazandırdıkları eser ve hizmetlerin, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4 bin 922 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve spor da toplam 8 bin 55 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dahil, farklı branşlarda toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 25'i hastaneden oluşan toplam 72 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Bunlara ilave olarak 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanemizin, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanemizin ihalesi çalışmaları sürüyor. Ayrıca 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanemiz ile 50 yataklı Saruhanlı Devlet Hastanemiz de proje safhasındadır."

Erdoğan, çevre ve şehircilikte de TOKİ vasıtasıyla Manisa'da 10 bin 366 konut projesini hayata geçirdiklerini, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 11 bin 253 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirip, yeniden inşasını sağladıklarını anlattı. Kentte ayrıca 7 millet bahçesi projesi olduğunu da belirten Erdoğan, "Bunlardan bugün resmi açılışını yaptığımız Gördes ve Soma'daki millet bahçelerimizde birlikte 5'ini hizmete sunduk." dedi.

Ulaştırmada ise göreve geldiklerinde Manisa'da 81 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 546 kilometre ilaveyle 627 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Yaklaşık 128 kilometresi de Manisa'dan geçen İstanbul- İzmir Otoyolunu, Sabuncubeli Tüneli- Akhisar Çevre yolunu tamamlayıp, hizmetinize sunduk. Yapımı süren Salihli-Alaşehir-Buldan yolunu, Akhisar- Gördes- Köprübaşı-Demirci yolunu, Akhisar Sındırgı yolunu, Kırkağaç Gelenbe yolunu, Bergama- Soma- Akhisar yolunu seneye tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesiyle de Manisa'yı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren hatlarına bağlayacaklarını sözlerine ekledi.

(Sürecek)