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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

30.07.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.

Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da

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