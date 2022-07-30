Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti

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