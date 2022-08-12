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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılışında konuştu:

12.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz" - "Ezanlarıyla, şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettikleri camilerle, ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdiklerini, çoğalttıklarını ve yaygınlaştırdıklarını belirterek "Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, cami cemaatinin cumasını tebrik etti.

Üsküdar'daki 261 yıllık caminin restorasyonunun Türkiye ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Mimarisiyle, yeriyle, pek çok özelliğiyle şehrimize değer katan Ayazma Camii'mizin banisi Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rahmetle yad ediyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb'imiz Tevbe Suresi'nde şöyle buyuruyor; 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayazma Camii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla, şehirlerimizin semalarını yankılandıran her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz." dedi.

Erdoğan, burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yaptırdığı duanın ardından beraberindekilerle restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'ni yeniden ibadete açtı.

Protokol üyelerinden, makaslar ile kurdeleyi günün hatırasına saklamalarını isteyen Erdoğan, "3. Mustafa Mescidi'nin açılışını yapıyoruz. Ve tabii 3 asır kolay değil. Ve bir taraftan Marmara'ya bir taraftan Boğaz'a nazır böyle bir eser... Allah'a hamdolsun. İnşallah yakında da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni açacağız Levent'te." diye konuştu.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılışında konuştu:

- "Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık. Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine getirmiş o

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayazma Camisi'nde kıldı

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