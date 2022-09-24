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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

24.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, TCG Anadolu gemisine havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'yu havadan inceledi

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