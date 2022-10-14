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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

14.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabb'imden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum" - "Yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G20 Zirvesi'ne katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabb'imden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde, Zeytinburnu'nda ikamet eden vatandaşlarla hasret gidermenin ve ilçeye yeni bir hizmet kazandırmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin ilçeye ve kente hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, millet bahçesi bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandığına inandığını belirtti.

Erdoğan, aynı alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisinin de atölyeleri ve etkinlikleriyle ilçedeki çocukların en gözde yeri haline geldiğini dile getirdi.

Millet Bahçesi içinde kütüphane, Buz Adası bünyesinde de kadınlara yönelik spor merkezinin faaliyete geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bir süredir sizlere hizmet veren Beştelsiz Millet Bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini, özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

- "Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez"

Kazakistan Astana'dan yurda dün akşam geldiğine değinen Erdoğan, "Yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G20 Zirvesi'ne katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez. Beştelsiz Millet Bahçemizin ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre Şehircilik Bakanım olmak üzere bütün arkadaşlarımızı, yüklenici firma dahil, kutluyorum. Bu vesileyle milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını da ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Millet Bahçesi içinde kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz şehidi Kurmay Albay Sait Ertürk'ü rahmetle yad eden Erdoğan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabb'imden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet'in millete yadigarı İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehri olduğuna dikkati çeken ve kendisinin de İstanbul aşığı olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu şehre yaptıkları her hizmetin, her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olduğunu sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

- "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabb'imden bir daha ülkemize böyle kara gec

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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