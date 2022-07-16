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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı

16.07.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde rafting yaptı.

Oktay ve Kirişci, Çekerek Doğa ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Saklı Bahçe Çekerek Rafting Alanı açılış törenine katıldı, genç sporcuların raftingini izledi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, parkurun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Parkurun muhteşem olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Şu anda 'Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'nın verildiği yer. Rafting yapan sporcularımız da bunun farkındalar. Biz de Sayın Bakanımızla sadece denemeye çalışacağız. Ben tüm sporcularımıza buradan hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Zaten yarın da yine Gençlik ve Spor Bakanımızla sizleri izlemeye geleceğiz. Yarın rafting için daha geniş bir zaman ayıracağız, sizlerle birlikte olacağız. Tekrar hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da parkur hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Oktay ve Kirişci, parkurda rafting yaptı.

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Oktay'a rafting parkuru için "Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası"nı verdi.

Festival kapsamında düzenlenen konseri de izleyen Oktay, yaptığı konuşmada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Birbirinden harika sanatçıların konserde yer alacağını belirten Oktay, sanatçıların da vatandaşların eğlencesine ortak olmak istediğini söyledi.

Yatırımları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmete sunduklarını aktaran Oktay, yapılan tesisleri Çekerek halkına emanet ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Oktay, ilçedeki lavanta adasında hasat etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci Yozgat'ta rafting yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

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cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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