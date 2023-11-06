Cüneyt Özdemir, Dilan Polat'a özenmekle suçlanan 'Tayyargiller'i masaya yatırdı! "Hacamatla nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz?"

Cüneyt Özdemir açıklamasında "Ben emniyetin yerinde olsam yeni masalar kurarım, buraya kozmetik masası... Site sahte, isimler sahte her şey sahte ama hikâye aynı. Yine alınan özel plakalar, patlayan konfetiler yine kozmetikten parayı vurduk ama nasıl vurduk. Abi hacamat yaparak nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz gözünüzü seveyim ya..." dedi.