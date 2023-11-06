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  4. Cüneyt Özdemir, Dilan Polat'a özenmekle suçlanan 'Tayyargiller'i masaya yatırdı! "Hacamatla nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz?"

Cüneyt Özdemir, Dilan Polat'a özenmekle suçlanan 'Tayyargiller'i masaya yatırdı! "Hacamatla nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz?"

06.11.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Özdemir son yayınında Feyza Altun'un işaret ettiği ve sosyal medyada bir dönem Dilan Polat özentisi olmakla suçlanan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ü masaya yatırdı. Cüneyt Özdemir sitem ederek "Abi hacamat yaparak nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz gözünüzü seveyim ya" dedi.

Dilan Polat ve ailesinden sonra son günlerde gündemde olan bir çift de Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti. Bir dönem Dilan Polat'a özenmekle suçlanan Özlem Öz ve eşi hakkında Feyza Altun'un ortaya attığı iddialar gündemdeydi. Bu konuya dair Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı.

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"HEPİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE DOLANDIRICILIK"

Cüneyt Özdemir açıklamasında "Ben emniyetin yerinde olsam yeni masalar kurarım, buraya kozmetik masası... Site sahte, isimler sahte her şey sahte ama hikâye aynı. Yine alınan özel plakalar, patlayan konfetiler yine kozmetikten parayı vurduk ama nasıl vurduk. Abi hacamat yaparak nasıl böyle paralar kazanıyorsunuz gözünüzü seveyim ya..." dedi.

Tayyargiller olarak anılan çifte dair konuşmaya devam eden Özdemir devamında ise şunları söyledi:


"Hep böyle göze sokma, eskiden suç örgütü üyeleri, göze batmak, dikkat çekmeyelim derdi. Bir yalan var kozmetikten büyük paralar kazandık, hacamat yaptık büyük paralar kazandık. Hepimiz hacamat işine girelim. Emniyete kozmetik suçlar masası kurmak lazım.

Buradan bir giriyorsun, oradan yasa dışı bahis, oradan kara paraya... İnfluencer masası mesela... Çekilişler filan oraya el atılmadı daha, hepimizin gözü önünde dolandırıcılık yapılıyor görüyoruz. Organize işler 3!"

Avukat Feyza Altun Özlem Öz'ün sosyal medya profilini temizlediğini paylaştı ve "Temizle Özlem. Ben aldım bile tüm hesabının imajını" diyerek o aileye gözdağı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir sosyal medya feyza

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