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Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

06.10.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında Brezilya'yı 12-3 yendi

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri ikinci maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı 12-3 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Brezilya ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 12-3 galip ayrılarak üst üste ikinci maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar, dün de Slovenya'yı 12-1 mağlup etmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Nijerya ve Kazakistan ile karşılaşacak.

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

- Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında Brezilya'yı 12-3 yendi

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor
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