Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları sürüyor

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri ikinci maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Brezilya'yı 12-3 mağlup etti.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon, ikinci gününde devam ediyor.

Karışık çiftler kategorisinde Brezilya ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 12-3 galip ayrılarak üst üste ikinci maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar, dün de Slovenya'yı 12-1 mağlup etmişti.

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, yarın Nijerya ve Kazakistan ile karşılaşacak.