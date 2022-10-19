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CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

19.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda ürünlerini sergiledi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yaptığı açıklamada, sektörle ilgili hemen her etkinlikte aktif olarak yer almaya devam ettiklerini belirtti.

Son olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda platin sponsor olduklarını ve AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerini sergilediklerini kaydeden Sarvan, "Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz yenilikçi çalışmalarımızı fuarda katılımcılarla bir araya getirdik. Standımıza ilgi yoğundu." ifadelerini kullandı.

Fuarın oldukça verimli geçtiğine işaret eden Sarvan, birçok iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz da fuara alanında uzman geniş bir kadro ile katıldıklarını belirterek, "İki katlı dev standımızda sektör paydaşlarımızla bir araya geldik. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurduk. Ürünlerimiz ziyaretçilerimizin beğenisini topladı. Standımıza üç gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı. Sektörün öncü firması olarak bu tür etkinliklerde etkin bir şekilde yer almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen seminerde güneş enerjisi sektörü hakkında da bilgiler veren Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim edildi.

CW Enerji, yeni elektrikli araç şarj istasyonları markası CV Charging Vehicles ile 20 Ekim'e kadar açık olacak Libya’daki "Construction EXPO 2022" ile 26-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek "EVCHARGE Show" fuarına katılacak. ​​​​​​​

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katıldı

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antalya Güneş paneli cw enerji volkan yilmaz

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