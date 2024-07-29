Dadı'da birlikte rol almışlardı! Gülben Ergen'den Kenan Işık'a veda: 10 yıllık hasret sürecine...

Nilgün Belgün

"Çok üzgünüm… Kenan Işık değerli bir tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; 'Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.' Çok zarif kibar ve değerli bir aktör ve yönetmendi… Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."