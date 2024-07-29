Dadı'da birlikte rol almışlardı! Gülben Ergen'den Kenan Işık'a veda: 10 yıllık hasret sürecine...

21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı.
4 saat süre ameliyattan sonra Kenan Işık 10 yıl komada kaldı. Kenan Işık'ın 10 yıl sonra ise ölüm haberi geldi.
Dadı dizisinde usta isimle birlikte rol alan Gülben Ergen dizideki karelerini paylaşarak duygularını sosyal medyadan paylaştı.
Gülben Ergen paylaşımında şunları yazdı:
"Dev Çınarım Kenan Işık…
İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı’da.
10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi.
Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim.
Allah rahmet eylesin.
Başımız sağ olsun."
Kenan Işık'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler şu paylaşımları yaptı:
"Çok üzgünüm… Kenan Işık değerli bir tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı; 'Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz.' Çok zarif kibar ve değerli bir aktör ve yönetmendi… Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."