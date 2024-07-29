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Kenan Işık hayatını kaybetti! Acı haberi yakın dostu verdi... 10 yıldır komadaydı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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2014 yılında beyin kanaması geçiren ve komada olan oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti. Acı haberi Kenan Işık'ın yakın dostu Ozan Zeybek duyurdu. 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yaparken düşerek kafasını çarpan Kenan Işık, Mart 2014'ten beri evinde tedavi görüyordu...

Kenan Işık hayatını kaybetti! Acı haberi yakın dostu verdi... 10 yıldır komadaydı!

'Dadı', 'Kim Milyoner Olmak İster' gibi dizi ve programlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.

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4 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Kenan Işık yıllardır komadaydı.

KENAN IŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Beyin kanaması sonucu yıllardır komada olan ve ailesinin yardım ve desteği ile yaşamını sürdürebilen Kenan Işık'tan kötü haber geldi. Kenan Işık'ın yakın dostu Ozan Zeybek acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

2014 yılından beri komada olan 76 yaşındaki Kenan Işık hayatını kaybetti.

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Zeybek paylaşımında "Değerli dost, büyük üstad Kenan Işık vefat etti. Mekanı cennet olsun…" dedi.

KENAN IŞIK'IN EŞİ BERİL IŞIK SON DURUMUNU ANLATMIŞTI

Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz aylarda eşi Beril Işık "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti.
Ekran Alıntısı

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

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Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

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Kenan Işık
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