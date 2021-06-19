Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Haldun Dormen, Kenan Işık, Gülben Ergen ve Seray Sever'li kadrosuyla bir döneme damga vuran "Dadı" dizisinde evin en küçüğü Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay büyüyüp genç kız oldu.

Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay büyüyüp genç kız oldu

İlk bölümü 2001 yılında yayınlanan Dadı dizisi, kadrosunda Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birçok ünlü oyuncuyu ağırlıyordu.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hala eğlenceli ve sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları, kendilerine farklı yollar çizdi.

Kardeşlerin en büyüğü olan Kobal, oyunculuktan hiç vazgeçmedi ve en son meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi.

Ortanca kardeşi canlandıran Yaşar Abrayava, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IBM'e bağlı Türk Telekom AR-GE merkezinde sistem sorumlusu olarak çalışmaya başladı.