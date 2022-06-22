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Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

22.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın düzenlenecek Palandöken MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları'nda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan 100 sporcu mücadele edecek

Erzurum'da yarın düzenlenecek Palandöken MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları öncesi sporcular, antrenman sürüşü gerçekleştirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yarın Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak organizasyon için Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan 100 sporcu, Kiremitliktepe Tabyaları'nda buluştu.

Sporcular, bir kısmı toprak, bir kısmı ise asfalt olan parkurda ter döktü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Üyesi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen organizasyonun yarın yapılacak yarışlar için antrenman özelliği taşıdığını söyledi.

Sporcuların yarım saat boyunca zorlu arazide bisiklet sürdüğünü belirten Kocaman, "Bugünkü yarışlar Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından puan verilen bir organizasyondu. Yarın da Palandöken'de olimpiyat puanı alacak sporcularımız yarışacak. Bugün 10 tur döndüler ve Erzurum'un güzel tabiatını gördüler." dedi.

Kocaman, bugün yapılan antrenmanda ilk beşte Türk sporcuların geldiğini belirterek, "Ev sahibi olarak sporcumuzun birinci olması bizi gururlandırdı. Puanlarını alıp inşallah olimpiyat hedefleyecekler. 8 ülke gelecekti ama başka yarışlara denk geldiği için şu anda Yunanistan ve İran dahil oldu." diye konuştu.

Erzurum Bisiklet Spor Kulübü sporcusu Kadir Kızıldil de zorlu bir parkurda yarıştıklarını dile getirerek, "Rakımdan dolayı biraz zorlandık ama yarınki yarışlara güzel bir hazırlıktı. İnşallah yarın güzel bir yarış çıkartacağız. Daha zorlu bir yarış bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

- Yarın düzenlenecek Palandöken MTB Cup XCO C2 Dağ Bisikleti Yarışları'nda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan 100 sporcu mücadele edecek

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

Dağ bisikleti sporcuları Erzurum'daki yarışlar öncesi ısınma sürüşü yaptı

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