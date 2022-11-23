Daha imzası kurumadı! Ozan Tufan'ın Hull City macerası kısa sürüyor! Yeni adresini duyurdular...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Türkiye'den yaptığı transferlerle kamuoyunda ses getirmişti. İngiliz ekibinin kadrosuna kattığı oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden biri Ozan Tufan olmuştu. Hull City'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken milli futbolcu için gündeme flaş bir transfer haberi geldi.