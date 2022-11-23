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  4. Daha imzası kurumadı! Ozan Tufan'ın Hull City macerası kısa sürüyor! Yeni adresini duyurdular...

Daha imzası kurumadı! Ozan Tufan'ın Hull City macerası kısa sürüyor! Yeni adresini duyurdular...

23.11.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiltere kariyerine iyi başlasa da devamında düşüşe geçti. Bu sezon takımıyla 19 resmi maçta görev alan ve 3 gol kaydeden milli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı - lacivertlilerden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transferiyle dikkat çeken Ozan Tufan'a İtalya Ligi Serie A takımlarından Salernita'nın talip olduğu öne sürüldü. İşte transfer haberinin detayları...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Türkiye'den yaptığı transferlerle kamuoyunda ses getirmişti. İngiliz ekibinin kadrosuna kattığı oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden biri Ozan Tufan olmuştu. Hull City'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken milli futbolcu için gündeme flaş bir transfer haberi geldi.

OZAN TUFAN, İTALYA YOLUNDA

SALERNITANA'NIN HEDEFİNDE

SALERNITANA'NIN HEDEFİNDE

İtalyan basınının haberine göre; Serie A ekibi Salernitana, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

YUSUF YAZICI VE OZAN TUFAN

YUSUF YAZICI VE OZAN TUFAN

Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan Yusuf Yazıcı'yı da transfer etmek istediği bilinen İtalyan ekibinin Tufan'ı devre arasında kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.

MORGAN DE SANCTIS İSTİYOR

MORGAN DE SANCTIS İSTİYOR

Salernitana'da sportif direktörlük görevini üstlenen Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.

19 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

19 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Bu sezon Hull City forması ile 19 resmi maça çıkan Ozan Tufan, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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