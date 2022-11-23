Daha imzası kurumadı! Ozan Tufan'ın Hull City macerası kısa sürüyor! Yeni adresini duyurdular...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Türkiye'den yaptığı transferlerle kamuoyunda ses getirmişti. İngiliz ekibinin kadrosuna kattığı oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerden biri Ozan Tufan olmuştu. Hull City'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken milli futbolcu için gündeme flaş bir transfer haberi geldi.
İtalyan basınının haberine göre; Serie A ekibi Salernitana, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan Yusuf Yazıcı'yı da transfer etmek istediği bilinen İtalyan ekibinin Tufan'ı devre arasında kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.
Salernitana'da sportif direktörlük görevini üstlenen Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.
Bu sezon Hull City forması ile 19 resmi maça çıkan Ozan Tufan, 3 gol atma başarısı gösterdi.