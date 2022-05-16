Damla Sönmez'den kumsal pozları! Yorum yağdı

Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Tatil sezonunu açan Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.



Paylaşımının altına "Ee daha daha nasılsınız?" notunu ekleyen Damal Sönmez, makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not aldı.