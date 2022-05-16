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Damla Sönmez'den kumsal pozları! Yorum yağdı

16.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran ünlü oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Aziz dizisinde Dilruba karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Tatil sezonunu açan Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Paylaşımının altına "Ee daha daha nasılsınız?" notunu ekleyen Damal Sönmez, makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez
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