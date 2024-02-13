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Damla Sönmez yeni projesi için imaj değiştirdi! Hayranları yorum yağmuruna tuttu: "Çok güzel olmuş, tanıyamadım"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 15:04 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Damla Sönmez yeni projesi için saçlarını kıvırcık yaptı. Oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından beğenildi.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Damla Sönmez yıllar içerisinde birçok farklı proje ile anıldı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündeme geliyor.

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YENİ İMAJI BEĞENİLDİ

Oyuncu Damla Sönmez sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Oyuncunun paylaşımları çok konuşuluyor.

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Damla Sönmez son olarak 1,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni projesi için saçlarını kıvırcık yaptığı hallerini paylaştı.

Sönmez, paylaşımına ise "Kıvırdıklarımız kıvıracaklarımızın teminatıdır" notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.

Oyuncuya, "Aa bu kim", "Çok güzel olmuş", "Kadın güzel her şey yakışıyor", "Çok güzel olmuş, tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı.

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