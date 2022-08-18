Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de açtı

ÇANAKKALE (AA) - Dardanel Şirketler Grubu bünyesinde hizmet veren ve ilk iki şubesi İstanbul'da bulunan "I Love Fish" konseptinin üçüncü şubesi Çanakkale'de açıldı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni ve farklı bir konsept geliştirdiklerini söyledi.

"Geliştirdiğimiz ürünlerden yola çıkarak hem Türkiye içerisinde hem de tüm dünyaya ihraç edebileceğimiz bir konsept yarattık. Bugün biz küçük bir I Love Fish şubesini açmıyoruz, bugün grup içinde çok önem verdiğimiz bu konsepti tüm Türkiye'ye ve dünyaya buradan ihraç edeceğiz." diyen Önen şunları kaydetti:

" Çanakkale'nin bağrından bir marka daha çıkıyor o da I Love Fish. Umudumuz, vizyonumuz ve hayalimiz bizim bu konsepti Çanakkale başta olmak üzere dünyadaki tüm girişimcilerin hizmetine sunmak. Burada yüzlercesini binlercesini açmak. Biliyorsunuz küçük fikirlerden büyük işler çıkıyor. Bir köfte, burger haline gelince çok büyük zincir oluyor hamburger. Aynı şekilde bir kahveden milyar dolarlık ürünler çıkıyor. Biz şunu yapacağız, Çanakkale'de üreteceğiz. Tüm ürünlerimizin hepsini buradaki fabrikamızda üretiyoruz. Çok büyük tonajlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konjonktürel sorunlara rağmen Çanakkale'nin büyüyor ve markaların şubeler açarak Türkiye'nin büyüyor olmasının çok kıymetli olduğunu hatırlattı.

"Her şeye rağmen çarklar dönüyor. Her şeye rağmen yatırımlar devam ediyor" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale köprüsü başta olmak üzere Ezine Gıda İhtisas OSB, Ayvacık'taki tüneller, altyapı yatırımları ve doğal gaz çalışmaları hepsi planlandığı şekilde devam ediyor. Köprüden önceki Çanakkale ile köprüden sonraki Çanakkale'ye farklı bakmak zorundayız. Bu noktadan Avrupa 200 kilometre. Açılışı yaptığımız bu kıymetli mekandan ise İstanbul kesintisiz 300 kilometre. İstanbul Havalimanı, bir anlamda artık Çanakkale'nin havalimanı. Bizim akademisyenimiz, iş adamımız, turistimiz 2 saat içinde İstanbul'a girmeden havalimanına girebiliyor."

- " İmkanlarımız var ancak hala şehrimizde markalaşmada, zincirleşmede büyük eksiğimiz var"

"Anadolu'nun bir çok kenti İstanbul havalimanına ulaşmak için neredeyse yarım gün, bir gün harcarken biz bir yemek molasıyla İstanbul Havalimanında olabiliyoruz. " diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük imkanlarımız var ancak hala şehrimizde bildiğiniz gibi markalaşmada, zincirleşmede büyük eksiğimiz var. İsteriz ki çok daha fazla zincir restoranlar, kafeler aynı şekilde oteller, adını bildiğimiz gurur duyacağımız markalarımız bölgemizde olsun. Dardanel bunlardan sadece bir tanesi. Dardanel 40 yıldan beri bu topraklarda ekmek üretip, istihdam yaratıp, 3 bin kişiye ekmek veren, 25 ülkeye ihracat yapan devasa bir firma. Ama isteriz ki Dardanellerin sayısı artsın, isteriz ki bu markalar daha fazla olsun.

Kentimiz turizm olduğu kadar bir tarım kenti. Tarih kenti, maden kenti. Bu şehirde ekmek kavgasına ne varsa uluslararası standartlara göre önünü açmak bizim görevimiz. Bazı kentlerde bir ana başlık vardır. Turizm vardır, başka bir şey yoktur. Bazısında tarih vardır, başka bir şey yoktur. Ama bizde her şey var. Balığından ormanına kadar, tarihinden turizmine kadar hepsini büyütmek bizim görevimiz."

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Dardanel grubunu yeni mağazalarından dolayı kutladığını belirtti.

Çanakkale'nin ve ülkenin ihtiyacı olan katma değeri yüksek ürün üretmek ve marka olabilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Erkek, "Dardanel markası da hem Çanakkalemiz için hem Türkiye için önemli. Türkiye'nin ve Çanakkalemizin gururu. Bu nedenle ben Önen ailesine ve Dardanel ailesine Sayın Niyazi Önen nezdinde emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yatırımlar devam ediyor, I Love Fish çok güzel. Ve balığı seveceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Belediye Başkan vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Selçuk Semizoğlu ile Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) Başkanı Semih Başaran ve çok sayıda davetli katıldı.