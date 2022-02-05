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Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

05.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecikli saat tamircisi Murat Terzi: - "Babam yaklaşık 55 sene bu işi yapmış. Dedem de yapmış. Dedem zaten Bilecik'in ilk saatçisi"

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'te saat tamir ustası Murat Terzi, küçük yaşlardan itibaren babasından öğrendiği mesleğini severek sürdürüyor.

Kentte yaklaşık bir asır önce dedesinin başladığı saat tamirciliğini yaklaşık 55 yıl icra eden babasından devralan 45 yaşındaki Terzi, ailenin üçüncü kuşak üyesi olarak bu işi sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Yaklaşık 10 metrekarelik dükkanda her çeşit saatin tamirini yapabilen Murat usta, unutulmasını istemediği mesleğini oğluna öğretiyor.

Murat Terzi, AA muhabirine, ailesinde saat tamirciliğinin bir asır öncesine dayandığını söyledi.

Bu işi babasına bakarak öğrendiğini belirten Terzi, "Babam yaklaşık 55 sene bu işi yapmış. Dedem de yapmış. Dedem zaten Bilecik'in ilk saatçisi. Rahmetli amcam da saatçiydi. Oğluna devretti. Oğlu daha sonra mesleği bıraktı." dedi.

Terzi, babasının saatçiliği bıraksa da zaman zaman yanına gelerek dükkanda vakit geçirdiğini aktardı.

- "İki çırak yetiştirdim, biri okul müdürü diğeri öğretmen oldu"

Biri 18, diğeri 1,5 yaşında iki oğlunun olduğunu, saatçiliği seven büyük çocuğu Furkan'a işini devretmek istediğini dile getiren Terzi, şöyle devam etti:

"Saat tamirciliği bitme noktasına geldi. Bilecik'te tekiz. Çok saatçi vardı. Zamanımızdaki ekonomik şartlardan, işlerin azlığından dolayı azaldı. Bir de bizde çırak yetişmiyor. Hiç kimse çocuğunu çırak olarak vermiyor. Olmadı mı, oldu. Benim burada mesela kendi oğlumdan önce çıraklar vardı. İki çırak yetiştirdim, biri okul müdürü diğeri öğretmen oldu. İkisi de saatçi olmadı."

Terzi, insanların saatlerine önem verdiğini ve özellikle kol saatlerinin tamiri için kendilerine geldiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Saatin mesela dışı çok kirlenmiş. Çok yıpranmış. Kordonu kopuyor ya da kordonunu beğenmiyor. Kahverengiyse 'Ben bundan sıkıldım, siyah olsun, kırmızı olsun' diyor. Tamir yaparken parça bulamadığımız durumlar oluyor. Şu anda sağ olan eski saatçiler var. Amcalarımız, dedelerimiz var. Onlardan parça tedarik edebiliyoruz, fikir alabiliyoruz. Yapamadığımız bir iş oluyor, babama söylüyorum. Zamana hükmedemiyoruz ama en azından saatlerin tamirini yapabiliyoruz şu anda. Saatle ilgili herhangi bir problem varsa elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız."

- Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olmaya kararlı

Furkan Terzi ise babasından sonra dördüncü kuşak olarak mesleği sürdürmek istediğini ancak kat etmesi gereken çok yol olduğunu vurguladı.

İşin yüzde 50'sini öğrendiğini dile getiren Terzi, "Kendi isteğimle yapıyorum. Ben doğduğumdan beri buradayım. Neredeyse her şeyi babamın öğrettiği gibi yapmaya çalışıyorum. Bu mesleği yapacak kimse olmadığı için yapmayı düşündüm. Oğlum olursa bu mesleği ona aktarmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Eski model saat almak için dükkana gelen Turgut Kayabaşı da Terzi ailesine ait saatçi dükkanının köklü bir tarihi olduğunu bildikleri belirterek, "Buraya devamlı geliriz. Eski bir yer burası. Her türlü saat bulunur. Burası Bilecik'te tek." diye konuştu.

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

- Bilecikli saat tamircisi Murat Terzi: - "Babam yaklaşık 55 sene bu işi yapmış. Dedem de yapmış. Dedem zaten Bilecik'in ilk saatçisi"

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

Dededen toruna üç kuşaktır saatlerin ömrünü uzatıyorlar

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