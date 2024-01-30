MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Değişimiyle adından söz ettirmişti... Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızı Tülin Ece evlendi

Değişimiyle adından söz ettirmişti... Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızı Tülin Ece evlendi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 12:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinin gençliğine hayat veren Tülin Ece sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu. Nikahtan karelerini Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Tülin Ece değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dış görünüşündeki değişimi sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece değişimiyle ağızları açık bırakmıştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu son paylaşımıyla da dikkat çekmeyi başardı. Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla gündem oldu.

Oyuncu, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.

186 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından nikah gününden karelerini paylaşan oyuncu, "14.10.2023" notunu düştü.

Paylaşıma beğeni ve yorum geldi. "Canlar hep mutlu olun", "Çok mutlu olun", Tebrikler canım Tülin, seni çok seviyorum" gibi yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tülin ece kimdir sosyal medya Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

Kiracılar dikkat! Yargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararı

Kiracılar dikkat! Yargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararı

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.