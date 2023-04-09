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  4. Değişimiyle gündemdeydi... Büşra Pekin yeni imajını paylaştı, Selin Ciğerci çok beğendi

Değişimiyle gündemdeydi... Büşra Pekin yeni imajını paylaştı, Selin Ciğerci çok beğendi

09.04.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alarak ekrana dönen Büşra Pekin, son zamanlarda fiziği ve yüzündeki değişimi ile sık sık gündem oluyor. Estetik yaptırmadığını söyleyen Pekin son olarak saçlarını değiştirdi. Büşra Pekin'in yeni imajını Selin Ciğerci çok beğendi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Büşra Pekin verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Son haliyle sık sık gündeme gelen Pekin bambaşka biri oldu.

En büyük değişikliğin kilo vermek olduğunu söyleyen Pekin, "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem" demişti.

Estetik yaptırmadığına kimseyi ikna edemeyen Pekin saç rengini de değiştirmişti. Oyuncu şimdi de saçlarını kısaltarak imaj değiştirdi.

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TAKİPÇİLERİ SON HALİNE TAKILDI

Yıldız De Bana yarışmasının jürisinde yer alan Pekin son halini paylaştı. Selin Ciğerci "Çok yakışmış" diyerek oyuncunun son halini beğendi.

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Büşra Pekin'e hayranları ise "Ben sizin doğal halinizi seviyorum", "Yakışmadığından değil de insanlar seni eski doğal halinle görmeyi daha çok istiyor sanki", "O eski halinden eser yok" yorumları yağdı.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin

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