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Afra Saraçoğlu’nun sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü! "Gerek var mı?"

09.04.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun bir dergi için çektirdiği fotoğraf hayranlarını ikiye böldü. Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken oyuncunun hayranlarının bazıları fotoğraftan rahatsız oldu.

Afra Saraçoğlu’nun sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü! "Gerek var mı?"

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi oyuncuları son dönemde oldukça popüler. Bu isimlerden biri de elbette Yalı Çapkını'nın Seyran'ı rolündeki Afra Saraçoğlu.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Afra Saraçoğlu verdiği pozlarla dikkat çekti.

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SÜTYENSİZ HALLERİ GÜNDEMDE

Bazaar Style için poz veren güzel oyuncunun sütyensiz pozları gündemde. Son dönemde Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasıyla da adından söz ettiren Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçilerini ikiye böldü.

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"En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak” diyen güzel oyuncunun pozunu gören takipçilerinden bazıları “Çok havalı poz” derken bazıları da “Böyle poza gerek var mı?” yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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