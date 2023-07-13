SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Dele Alli'den olay yaratan itiraflar! ''6 yaşında tacize uğradım, 7 yaşında sigaraya başladım''

Dele Alli'den olay yaratan itiraflar! ''6 yaşında tacize uğradım, 7 yaşında sigaraya başladım''

13.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dele Alli, Beşiktaş'ta geçirdiği sıkıntılı dönemin ardından Everton ile antrenmanlara geri döndü. İngiltere basınına açıklamalarda bulunan Dele Alli, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Futbol kariyeri ivmeli bir şekilde düşen Dele Alli, Everton'a geri döndü. Beşiktaş'ta da istenilen performansı yakalayamayan yıldız oyuncunun İngiltere basınına verdiği röportaj, sosyal medyada ses getirdi. Röportaj sırasında duygulanan Dele Alli, gözyaşlarına hakim olamadı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"ANTRENMANDA GÜLÜMSEMEK ZORUNDA KALIYORUM"

"ANTRENMANDA GÜLÜMSEMEK ZORUNDA KALIYORUM"

"Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Artık zamanı gelmişti, çünkü uzun zamandır bundan kaçıyordum. Her sabah kalkıyorum, kazanmak için savaşıyorum, antrenmanda gülümsemek zorunda kalıyorum. Ama içimde savaşı kaybediyordum. 6 haftalık bir tedavi süreci geçirdim. Hayatımdaki en büyük karardı."

"ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU KULLANDIM"

"ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU KULLANDIM"

"Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım. Bir sayı söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı. Aslında başlangıçta rahat uyumam için doktor tarafından bana verildi ama sonrasında işler değişti. Ben normal gün içinde bile kullanıyordum. İzin günlerimde sabah 11'de içtiğimi hatırlıyorum. Gerçeklerden kaçmak için bunu yapıyordum."

"24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

"24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

"Kötü gidişatı başlatan tek bir an söylemem zor. Fakat en mutsuz anımı söyleyebilirim. Mourinho zamanında, 24 yaşındaydım. Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm. Bunun için asla Mourinho'yu suçlamıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu."

"6 YAŞINDAYKEN ANNEMİN ARKADAŞI TARAFINDAN TACİZE UĞRADIM"

"6 YAŞINDAYKEN ANNEMİN ARKADAŞI TARAFINDAN TACİZE UĞRADIM"

"6 yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşındayken sigara içmeye başladım. Afrika'da uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalışıyordum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dele Alli beşiktaş everton de

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı
Akıllara durgunluk veren kaza: Karayolunda teknenin altında kaldı
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

5 yaşındaki oğlunu antidepresanla zehirledi! 64 yerinde morluklar...

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.