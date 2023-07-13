Dele Alli'den olay yaratan itiraflar! ''6 yaşında tacize uğradım, 7 yaşında sigaraya başladım''

Futbol kariyeri ivmeli bir şekilde düşen Dele Alli, Everton'a geri döndü. Beşiktaş'ta da istenilen performansı yakalayamayan yıldız oyuncunun İngiltere basınına verdiği röportaj, sosyal medyada ses getirdi. Röportaj sırasında duygulanan Dele Alli, gözyaşlarına hakim olamadı.
"Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Artık zamanı gelmişti, çünkü uzun zamandır bundan kaçıyordum. Her sabah kalkıyorum, kazanmak için savaşıyorum, antrenmanda gülümsemek zorunda kalıyorum. Ama içimde savaşı kaybediyordum. 6 haftalık bir tedavi süreci geçirdim. Hayatımdaki en büyük karardı."
"Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım. Bir sayı söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı. Aslında başlangıçta rahat uyumam için doktor tarafından bana verildi ama sonrasında işler değişti. Ben normal gün içinde bile kullanıyordum. İzin günlerimde sabah 11'de içtiğimi hatırlıyorum. Gerçeklerden kaçmak için bunu yapıyordum."
"Kötü gidişatı başlatan tek bir an söylemem zor. Fakat en mutsuz anımı söyleyebilirim. Mourinho zamanında, 24 yaşındaydım. Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm. Bunun için asla Mourinho'yu suçlamıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu."
"6 yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşındayken sigara içmeye başladım. Afrika'da uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalışıyordum."