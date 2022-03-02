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Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Son halini gören şaşkına döndü

02.03.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyyvah Eyvah filminde Firuzan karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Çanakkale'de çekilen filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı.

Başrolünü Ata Demirer ile paylaştığı Eyyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı. Öte yandan anne-oğlun benzerliği dikkatlerden geçmedi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
eyvah eyvah 2 Demet Akbağ
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