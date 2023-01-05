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  4. Demet Evgar estetiğin dozunu kaçıranlarla dalga geçti! Görenler tanıyamadı

Demet Evgar estetiğin dozunu kaçıranlarla dalga geçti! Görenler tanıyamadı

05.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Alev Alev isimli dizide izlediğimiz Demet Evgar, son paylaşımıyla olay oldu. Estetiğin dozunu kaçıranlarla dalga geçen Evgar yüzünü filtrelerle tanınmaz hale getirdi.

Kısa süre önce anne olan Demet Evgar, sosyal medya hesabından yüzüne filtre yaptığı bir video ile botoks ve dolguyu fazla yaptıran isimleri ti'ye aldı. Oyuncunun tanınmakta güçlük çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Evgar'ın Instagram hesabından yaptığı filtreli paylaşım dikkat çekti.

Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları tiye alan Evgar, filtre ile dudaklarını büyüttüğü bir video yayınladı.

Ekran Alıntısı

Oyuncunun "İkileme şov" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evgar'ın videoda taklidini yaptığı kişinin kimse olduğu ise bilinmiyor.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar anne

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