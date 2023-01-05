Demet Evgar estetiğin dozunu kaçıranlarla dalga geçti! Görenler tanıyamadı

Kısa süre önce anne olan Demet Evgar, sosyal medya hesabından yüzüne filtre yaptığı bir video ile botoks ve dolguyu fazla yaptıran isimleri ti'ye aldı. Oyuncunun tanınmakta güçlük çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Evgar'ın Instagram hesabından yaptığı filtreli paylaşım dikkat çekti.

Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları tiye alan Evgar, filtre ile dudaklarını büyüttüğü bir video yayınladı.

Oyuncunun "İkileme şov" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evgar'ın videoda taklidini yaptığı kişinin kimse olduğu ise bilinmiyor.