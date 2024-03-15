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  4. Demet Özdemir'in son paylaşımı çok konuşuldu! Kendisini Zeyna'ya benzetti

Demet Özdemir'in son paylaşımı çok konuşuldu! Kendisini Zeyna'ya benzetti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 16:58
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Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra sık sık gündeme gelen Demet Özdemir bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Siyah tulumuyla poz veren oyuncu kendisini Zeyna'ya benzetti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde nikah masasına oturmuş evliliklerinin sekizinci ayında ise ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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POZU GÜNDEM OLDU

Demet Özdemir, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden birisi...

Oyuncu bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Özdemir, 16,2 milyon takipçisi bulunan Intagram hesabından siyah uzun kollu tulumuyla çekilmiş pozlarını paylaştı.

Özdemir'in paylaşımına "Zeynacılık" notunu düştü. Kendisini Zeyna'ya benzeten oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum geldi.

Oyuncuya, "Harika", "Kedi kıza benzettim", "Çok yakışmış", "İnanılmaz", "Evet Zeynaya benzemiş" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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