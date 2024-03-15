Demet Özdemir'in son paylaşımı çok konuşuldu! Kendisini Zeyna'ya benzetti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde nikah masasına oturmuş evliliklerinin sekizinci ayında ise ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Demet Özdemir, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden birisi...
Oyuncu bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Özdemir, 16,2 milyon takipçisi bulunan Intagram hesabından siyah uzun kollu tulumuyla çekilmiş pozlarını paylaştı.
Özdemir'in paylaşımına "Zeynacılık" notunu düştü. Kendisini Zeyna'ya benzeten oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum geldi.
Oyuncuya, "Harika", "Kedi kıza benzettim", "Çok yakışmış", "İnanılmaz", "Evet Zeynaya benzemiş" gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.