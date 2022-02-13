Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılma sebebi olan ateşli sahneler ortaya çıktı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris tatili dönüşü ayrıldı. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un barıştığı iddiaları gündemdeyken ayrılıkla ilgili bomba bir detay ortaya çıktı. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u ayrılığa sürükleyen ateşli sahneden kareler...

İDDİALI SAHNELER GÜNDEMDE

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına iddialara göre Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden oldu.

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindi.

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı. İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.