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  4. Demet Şener'in İbrahim Kutluay evliliğinden olan kızı İrem büyüdü! "Güzeller güzeli olmuş"

Demet Şener'in İbrahim Kutluay evliliğinden olan kızı İrem büyüdü! "Güzeller güzeli olmuş"

20.08.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak kızı İrem ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 16 yaşındaki İrem'in annesiyle pozunu görenler kendilerini tutamadı. İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem için "Güzeller güzeli" yorumları yağdı.

İbrahim Kutluay ile evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan Şener su sıralar gönlünü Tolga Arman'a kaptırmış durumda.

Özel hayatıyla olduğu kadar yıllar meydan okuyan güzelliğiyle de gündeme gelen Demet Şener son olarak kızı İrem ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızı İrem Kutluay ile yemeğe çıkan Demet Şener'in pozları sosyal medyayı salladı. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem Kutluay, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı.

Ekran Alıntısı

İBRAHİM KUTLUAY'IN KIZINA YORUM YAĞDI

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ı gören Seda Sayan, Ebru Akel gibi ünlü isimler fotoğrafa hemen nazar boncuğu emojisi koydu.

İrem Kutluay'a "Güzeller güzeli", "Annesinden bile güzel", "Annesi gibi güzel", "Güzellik anneden" yorumları yağdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener İbrahim Kutluay
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