Demet Şener'in İbrahim Kutluay evliliğinden olan kızı İrem büyüdü! "Güzeller güzeli olmuş"

İbrahim Kutluay ile evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan Şener su sıralar gönlünü Tolga Arman'a kaptırmış durumda.

Özel hayatıyla olduğu kadar yıllar meydan okuyan güzelliğiyle de gündeme gelen Demet Şener son olarak kızı İrem ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızı İrem Kutluay ile yemeğe çıkan Demet Şener'in pozları sosyal medyayı salladı. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem Kutluay, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı.

İBRAHİM KUTLUAY'IN KIZINA YORUM YAĞDI

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay'ı gören Seda Sayan, Ebru Akel gibi ünlü isimler fotoğrafa hemen nazar boncuğu emojisi koydu.

İrem Kutluay'a "Güzeller güzeli", "Annesinden bile güzel", "Annesi gibi güzel", "Güzellik anneden" yorumları yağdı.