Demi Rose'un Sevgililer Günü paylaşımı! Yine adından söz ettirdi

Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose haftalardır sosyal medyada paylaşım yapmıyordu.
Paylaşımlarının sıklığını azaltarak sosyal medyada dönen Rose 14 Şubat'ta da adından söz ettirdi.
Yağlanarak küçücük bikinisini giyip havuz kenarında sere serpe uzanan kıvrımlı fenomen pozlarıyla olay oldu. Elinde çiçeklerle poz veren Demi Rose'a hayranlarından "Muhteşemsin" yorumları yağdı.
Tanga bikinisiyle de poz veren ve kıvrımlarını sergileyen Rose herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı.
"Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana çoklu ilişki teklifinde bulunuyor" diyerek sosyal medyanın diline düşen fenomen hayranlarının dikkatini çekmeyi başarmştı.