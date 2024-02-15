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  4. Demi Rose'un Sevgililer Günü paylaşımı! Yine adından söz ettirdi

Demi Rose'un Sevgililer Günü paylaşımı! Yine adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.02.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine adından söz ettirmeyi başardı. Rose'un 14 Şubat paylaşımı kendine has tarzıylaydı...

Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose haftalardır sosyal medyada paylaşım yapmıyordu.


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ÇOKLU İLİŞKİ TEKLİFİ YAĞIYORDU

Paylaşımlarının sıklığını azaltarak sosyal medyada dönen Rose 14 Şubat'ta da adından söz ettirdi.

Yağlanarak küçücük bikinisini giyip havuz kenarında sere serpe uzanan kıvrımlı fenomen pozlarıyla olay oldu. Elinde çiçeklerle poz veren Demi Rose'a hayranlarından "Muhteşemsin" yorumları yağdı.

Tanga bikinisiyle de poz veren ve kıvrımlarını sergileyen Rose herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı.

"Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana çoklu ilişki teklifinde bulunuyor" diyerek sosyal medyanın diline düşen fenomen hayranlarının dikkatini çekmeyi başarmştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya
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