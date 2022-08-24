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Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

24.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson: - "Bu maçın farklı bir maç olacağını düşünüyoruz. Malmö de oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok fazla risk almadığını, daha çok kapalı ve oyunu yavaşlatan tarzda oyun ortaya koyduğunu gördük"

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İsveç temsilcisi Malmö'nün teknik direktörü Andreas Georgson, gole ihtiyacı olan rakiplerinin maça sert, baskılı ve arzulu başlayacağını söyledi.

Maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Georgson, Sivasspor karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Rakiplerini analiz ettiklerini belirten Georgson, "Bu maçın farklı bir maç olacağını düşünüyoruz. Malmö de oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok farzla risk almadığını, daha çok kapalı ve oyunu yavaşlatan tarzda oyun ortaya koyduğunu gördük. Şimdi gole ihtiyaçları olduğundan ötürü daha sert, baskılı ve arzulu başlamalarını düşünüyoruz." dedi.

- "İsveçte maçlardan önce tokalaşma geleneği yok"

İsveç'te oynanan maçta Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile aralarında yaşanan "tokalaşma polemiği" hakkında sorulan soru üzerine Georgson, şunları kaydetti:

"Açıkçası İsveç'te genel olarak maçlardan önce el sıkışma anlamında böyle bir geleneğimiz yok. Ama hocamızın dediğini haklı buluyorum, ona 'merhaba' diyecek bir fırsatım olmadı, 'merhaba' demek isterdim. Bunun dışında başka birkaç hatalar da oldu, maçtan önce çimlerin kesilmesi gerekiyordu. Maçlardan önce o çimin biçilmemesi durumu oldu. Basit bir hata yaptık, evet kabul ediyorum bunu. Bu hataları tekrarlamamak için elimden geleni yapacağım."

Karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'nu çok güzel bulduğunu, tamamen futbol için inşa edildiğini söyleyen Georgson, tribünlerin dolu olmasını beklediğini dile getirdi.

- "Sivasspor'un farklı bir oyun ortaya koyacağından eminiz"

İlk maçı 3-1 kazanarak iyi bir avantaj yakaladıklarına değinen Georgson, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu iki ayaklı bir maç, elemelerde psikoloji daha farklı olur. Çünkü ilk maçı bizim almamıza rağmen, Sivasspor'un farklı bir oyun ortaya koyacağından eminiz. Karşımızda yeni bir Sivasspor olacak ve farklı bir şekilde mücadele edeceklerini biliyoruz. Bunu düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. İlk galibiyeti aldık ama bu avantajı göz önünde bulundurarak değil, tamamen hazırlanarak geldik. Tamamen taraftarlarla dolu bir stadyumda oynamak her zaman daha iyidir. Oyunculara her zaman unutamayacağı anılar bırakabilir, anı yaşamanın değerini hatırlattığını düşünüyorum. "

- "Futbolcu Isaac Thelin'in açıklamaları"

Malmö'nün forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin ise Sivasspor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

İlk maçta iyi bir sonuç elde ettiklerini ve galibiyetle ayrıldıklarını anımsatan İsveçli futbolcu, "Bu maçı da ilk maç gibi iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Bizim için kolay olmayacak, rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolu tribünler önünde oynayacaklarına dikkati çeken Thelin, "Her oyuncu dolu stadyumda seyircilere karşı oynamak ister. Seyircilerin varlığı maçın atmosferini her zaman etkiler. Dolu tribünlere oynamak her zaman daha iyidir. Kendi stadyumumuzda da taraftarlar her maç tribünleri dolduruyor." diye konuştu.

Türk futbolu ve İsveç futbolunu da kıyaslayan Thelin, "Türk futbolu bireyselliğe dayalı, İsveç futbolunda ise taktikse anlayış ön plandadır. Türkiye'de bireysel yetenekli oyuncuların daha fazla olduğunu görüyoruz. İsveç futbolunda ise taktikler çok daha önemlidir. Bence Türk futbolundan daha ileridedir." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

- Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson: - "Bu maçın farklı bir maç olacağını düşünüyoruz. Malmö de oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok fazla risk almadığını, daha çok kapalı ve oyunu yavaşlatan tarzda oyun ortaya koyduğunu gördük"

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru

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