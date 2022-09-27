Demir Yumruk soruşturmasında ikinci iddianame de tamamlandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yürütülen "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında örgüt kurucusu olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, paravan şirketler üzerinden piyasaya yüklü miktarda demir satan şüpheliler, bu işlem karşılığında fatura kesmedikleri gibi, ödemeleri elden alıp sahte faturalarla devleti zarara uğrattı.

İddianamede yer verilen vergi müfettişleri raporuna göre, şüpheliler bu yöntemle 1 milyar 436 milyon 81 bin lira kamu zararına neden oldu.

İddianamede, şüphelilerin yasa dışı demir ticaretinden elde ettikleri parayı kara yoluyla transfer ettikleri anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Ayrıca şüphelilerin telefon görüşmelerinde sahte fatura için "parça" ifadesini kullandıkları aktarıldı.

- Örgüt yöneticilerine 43 yıla kadar hapis

Bu kapsamda, "örgüt kurucusu" olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen şüpheliler Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın "suç örgütü kurmak"tan 4 yıldan 8'er yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Şüpheliler Ahmet Kurtuluş, İhsan Göymen, Yılmaz Altunbulak, Serkan Peker, Tahir Turgay Özdöl, Hatice Başaran, Rıdvan Bulut, Hasan Soydan, İbrahim Halil Kaya, Dilek Kurnaz, Gökay Demirel ve Fatih Harman'ın "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Bu şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına mahkum edilmesi istendi.

Şüpheliler Muhammed Kudret Güney ve Bekir Eryılmaz "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla, şüpheliler Hüseyin Demirel, Muhsin Eryılmaz ve Tamer Uslucan'ın ise "suç örgütüne yardım"dan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi.

Mehmet Daşçi, Ahmet Bircan, Haydar Erdoğan, Duran Ünal, Melih Meriç, Çetin İnsan, Harun Yiğit, Deniz Satılmış ve Hasan Hakan Uysal'ın, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheliler Serkan Aykaç, Özcan Tayınlamak, Mehmet Koca, Turgut Denizoğlu, Necmi Sürgüveç, Osman Çil, Havva Sarı, Oral Çil, Salim Metin, Cumhur Adil Boyacı, Mahir Yüksel, Osman Al, Burhanettin Kalem, Musa Eşma ve Nurettin Bingöl'ün, "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve "suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına" mahkum edilmeleri istendi.

Soruşturma kapsamında işlem yapılan 26 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Demir Yumruk operasyonu

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Suç örgütü kurucusu oldukları iddia edilen Hüseyin Eryılmaz ile Erol Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk dava, Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine 16 Ağustos'ta açılmıştı.