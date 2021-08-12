Demirhindi nedir? Demirhindi faydaları nelerdir?

Demirhindinin ne olduğu MasterChef programıyla gündeme geldi. Demirhindi 20-25 metro boyunda büyük bir ağaçtır. Afrika kökenlidir ve özellikle Mısır, Hindistan olmak üzere bütün tropikal ülkelerde yetiştirilir. Demirhindinin eklem ağrıları üzerinde etkisi olduğu kanıtlandı. İşte ayrıntılar...

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Demirhindi özellikle Hindistan ve Mısır başta olmak üzere tropikal ülkelerde yetiştirilen ağaç türüdür. 20–25 metre boyundaki ağaç olan demirhindin çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunur.

Yaprakları yem olarak kullanılabilir aynı zamanda kaynatılarak da içilir, bu su solucan düşürücü olarak da kullanılır.

Demirhindinin meyveleri yenebilir ve iç yumuşatıcıdır. Aynı zamanda demirhindiden reçel ve içit yapımında da yararlanabilir.

DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI NELER? * Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller. * Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır. * Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır. * Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına iyi gelir. * Cilt tedavilerinde kullanılır. Ciltteki lekelere ve çillere karşı renk açıcıdır. * Bir kase demirhindi, günlük magnezyum ihtiyacının %28’ini karşılar. * Kötü kolesterol oranlarını düşürür, kan basıncını düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.