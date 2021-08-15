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Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na nasıl gidilir?

15.08.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı yer olarak bilinmekte olan Yassıada’nın adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilmişti. Merakla takip edilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası, önceki gün itibarıyla ziyarete açıldı. Peki Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede? Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na nasıl gidilir? İşte merak edilenler...

Önceki ismiyle Yassıada olarak bilinen "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" ziyarete açıldı. Adaya giriş ücretleri ve adanın nerede olduğu merak ediliyor. Peki Demokrasi ve Özgürlükler Adası nerede ve nasıl ulaşım sağlanır?

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI NEREDE?

14 Ağustos itibariyle ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası haftanın 7 günü ziyaretçi alabilecek.

GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Adaya giriş ücreti yetişkinler için 50 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ise 25 TL olarak belirlendi.
Merakla açılışı beklenen adaya ulaşım, Kadıköy’de bulunan İDO İskelesi’nden yapılacak. Her gün sabah saat 10.00’da Kadıköy’den kalkan tekneler ile gidilebilecek olan adadan, saat 16.00’da Kadıköy’e dönüş başlayacak.
Daha önce Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının verildiği yer olarak bilinen Yassıada’nın adı 2015 yılında "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilmişti.
Yassıada ismiyle de bilinen Demokrasi ve Özgürlük Adası, Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir ada olarak yer almakta. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e 6.27 deniz mili uzaklıkta yer alan bu ada Burgazadası, Heybeliada ve Büyükada'nın da sol bölgelerinde kalmakta.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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