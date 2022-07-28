Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşma yapan Uysal, ülkede usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığı bir dönem olduğunu iddia etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Muğla İl Kongresi'ne katıldı

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