Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin il başkanlığı kongresine katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşma yapan Uysal, ülkede usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığı bir dönem olduğunu iddia etti.
Milletin sesi olmak adına konuşmaya devam edeceklerini dile getiren Uysal, umut için konuşacaklarını, haykıracaklarını kaydetti.
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Adnan Menderes iktidarındaki demokrat ruhuyla çalıştıklarını dile getirdi.
Konuşmalarından ardından, kongrede kullanılan oyların 144'ünü alan Erdal Eroğlu, DP Muğla İl Başkanı seçildi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Muğla İl Kongresi'ne katıldı
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