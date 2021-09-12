Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı? Deniz Ateş Bitnel'in 4 kırmızı kart gösterdiği maç hangisi?

Deniz Ateş Bitnel katılmış olduğu programda hakemliği bırakmasının nedenini açıkladı. Bitnel, eşiyle birlikte Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'a katılıp açıklamada bulundu. Peki Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı?

DENİZ ATEŞ BİTNEL HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bırakma nedeni merak ediliyor. Trabzonspor'a 4 kırmızı kart göstermesinin ardından hakemlik kariyeri sona ermiş olan Deniz Ateş Bitnel katılmış olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bitnel, son olarak Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programına eşiyle beraber katıldı.

İlgiyle takip edilen programda söz alan Deniz Ateş Bitnel hakemliğinin bitirildiğini aktardı. Bitnel'in eşi de kırmızı kartlar sebebiyle çalıştığı bankada mobbinge uğradığını ve istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Başka bölgeye sürülmeye çalıştıklarını aktaran çift, bunu kabul etmeyerek mobbinge maruz kaldığını anlattı.