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Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı? Deniz Ateş Bitnel'in 4 kırmızı kart gösterdiği maç hangisi?

12.09.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce hakemlik kariyerini bırakmış olan Deniz Ateş Bitnel katılmış olduğu programda hakemliği bırakmasının sebebi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programa eşiyle birlikte katılan Bitnel'in hakemliği neden bıraktığı ise merak ediliyor. Peki Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı? Deniz Ateş Bitnel'in 4 kırmızı kart gösterdiği maç hangisi? İşte ayrıntılar...

Deniz Ateş Bitnel katılmış olduğu programda hakemliği bırakmasının nedenini açıkladı. Bitnel, eşiyle birlikte Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'a katılıp açıklamada bulundu. Peki Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı?

DENİZ ATEŞ BİTNEL HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bırakma nedeni merak ediliyor. Trabzonspor'a 4 kırmızı kart göstermesinin ardından hakemlik kariyeri sona ermiş olan Deniz Ateş Bitnel katılmış olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bitnel, son olarak Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programına eşiyle beraber katıldı.
İlgiyle takip edilen programda söz alan Deniz Ateş Bitnel hakemliğinin bitirildiğini aktardı. Bitnel'in eşi de kırmızı kartlar sebebiyle çalıştığı bankada mobbinge uğradığını ve istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Başka bölgeye sürülmeye çalıştıklarını aktaran çift, bunu kabul etmeyerek mobbinge maruz kaldığını anlattı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL İLE İLGİLİ NE OLMUŞTU?

DENİZ ATEŞ BİTNEL İLE İLGİLİ NE OLMUŞTU?
2015-2016 sezonunun 22. haftasında oynanan ve Trabzonsporlu oyuncuların 4 kırmızı kart gördüğü Galatasaray-Trabzonspor maçın son anlarında ilginç bir olay gerçekleşmişti. Hakem Deniz Ateş Bitnel'in 89. dakikada verdiği penaltı kararının ardından saha karışmış Cavanda ve diğer bordo mavililer hakem Bitnel'e büyük tepki göstermişti. Bu esnada Trabzonspor oyuncusu Salih Dursun hakemin elinden kırmızı kartı alarak, Deniz Ateş Bitnel'e göstermişti.
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