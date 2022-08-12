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Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

12.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Muğla'da "Hassas Türlerin Hedef Dışı Avlanmasının Azaltılması" projesiyle deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yaralanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülen projenin tanıtımı yapıldı.

İztuzu Plajı’ndaki merkezde düzenlenen tanıtıma proje ortakları WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Doğa Derneği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ortaca Meslek Yüksekokulu, Ortaca Belediyesi ile bölgede faaliyet gösteren balıkçı temsilcileri katıldı.

Bilgilendirmenin ardından merkezde deniz kaplumbağalarının tedavi gördüğü hastane ile müze gezildi.

DEKAMER tarafından balıkçıların kullanması için yapılan olta ve ağlar Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nde denenerek balıkçıların görüşü alındı.

DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından olan Ortaca'nın İztuzu Plajı ve Dalyan kanallarında koruma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki balıkçılara bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.

Sözbilen, deniz kaplumbağalarının yaralanma nedenlerinin ilk sıralarında olta takılması, misina ve ağ dolanması olduğunu vurguladı.

Doğan Sözbilen, proje kapsamında WWF Türkiye, Doğa Derneği ve DEKAMER olarak İzmir’den Mersin’e kadar çok geniş bir alanda balıkçılarla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yıllardır çok fazla deniz kaplumbağasının çeşitli av araçlarına, misinalara, oltalara veya ağlara takıldığını, yaralandığını ya da öldüğünü tespit ettiklerini belirten Sözbilen şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda hedef dışı dediğimiz, yani balıkçının aslında yakalamak istemediği türlerin ne kadarının yakalandığını anlamaya çalıştık. Şimdiki aşamada ise burada yakalanan türleri nasıl azaltabiliriz, neler yapabiliriz balıkçılarla bunun üzerine çalışma yapıyoruz."

Ekonomik olarak geçimini karşılayan balıkçıların daha sorumlu davrandığını ifade eden Sözbilen, sportif balıkçılıkla uğraşanların biraz daha sorumsuz davranılabildiğini savundu.

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

Deniz kaplumbağalarının balıkçılık faaliyetlerinden etkilenmemesi sağlanacak

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