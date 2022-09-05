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Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

05.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

KAHRAMNAMARAŞ (AA) - Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Kahramanmaraş'ta 10 -11 Eylül'de 3. Geleneksel Balık Festivali gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından gerçekleştirilecek festival için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir pastanede gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Festivalin balık üretim ve tüketiminde farkındalık oluşturulması amacıyla planlandığını ifade eden Özdemir, "Arkadaşlarımız bir farkındalık oluşturmak, insanların balık tüketmesine olan ihtiyacı daha tetiklemek balığın önemli bir gıda olduğunu, çocuk ve insanların beyninin gelişiminde sağlık açısından tüketilmesi gerekilen bir gıda olduğunu insanlara daha iyi anlatmak için festival yapılacak. Aynı zamanda da bu Kahramanmaraş'ı tanıtmaya da yardımcı olacak çünkü 29 dernek ve kuruluş bu festivale katılacak." diye konuştu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da kentin su kaynağı bakımından çok zengin olduğunu ve çeşitli su ürünlerinin yetiştirildiğini belirtti.

Toplantıya, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ile diğer ilgililer katıldı.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kahramanmaraş Tarım ve Orman Bakanlığı

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